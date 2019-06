EU-advokat mener produkter fra Israels bosetninger bør merkes

NTB utenriks

EU har lenge kritisert Israels bosetninger på den okkuperte Vestbredden. I retningslinjer fra 2015 ba EU om at varer fra bosetninger må merkes, noe som utløste en diplomatisk strid mellom Brussel og Israel.

Rådet fra EU-domstolens generaladvokat Gerard Hogan kommer i forbindelse med en sak fra Frankrike. En jødisk organisasjon og et selskap som produserer vin på okkupert område, gikk rettens vei på grunn av en fransk regel som krever at produkter fra okkuperte områder oppgir hvor de kommer fra.

Frankrike har bedt EU-domstolen om hjelp til å tolke EUs reglement. Hogan påpeker at EU-reglene om geografisk merking har som mål å bidra til at forbrukerne kan velge basert på hensyn til «helse, økonomi, miljø, samfunn og etikk».

Han konkluderer med at den israelske bosetningspolitikken «regnes som et klart brudd på folkeretten» og at noen forbrukere kan betrakte dette som et etisk hensyn som påvirker deres preferanser.

Hogan, en tidligere dommer i Irland, er blant flere med tittelen generaladvokat som gir juridiske råd til EU-domstolen.

Under behandling av saker i EU-domstolen følger dommeren vanligvis anbefalingen fra generaladvokaten i den aktuelle saken, men domstolen er ikke bundet av hans juridiske råd.

