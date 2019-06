To fengselsansatte løslatt etter gisseldrama i Frankrike

NTB utenriks

Taktiske enheter fra politiet ankom fengselet Conde-sur-Sarthe, en institusjon forbeholdt særlig farlige og radikaliserte straffedømte og innsatte med alvorlige disiplinære utfordringer. Ifølge AFPs fotograf på stedet var tre politihelikoptre på stedet.

Den innsatte er straffedømt for ran, voldtekt og drap på en cellekamerat. Han var bevæpnet med et selvlaget våpen da han tirsdag kveld under matpausen om kvelden tok en vakt og en kvinnelig ansatt under opplæring som gisler.

Den nasjonale fengselsadministrasjonen opplyser at de to ble løslatt uten fysiske skader, vakten først og deretter den kvinnelige lærlingen, før den innsatte overga seg.

Det foreligger ingen detaljer om operasjonen eller, eller hvorvidt den involverte noen form for forhandlinger med politiet.

En kilde i justismyndighetene opplyser at den innsatte har hatt psykiatriske problemer og også tidligere har tatt gisler.

Sikkerheten ble skjerpet betydelig på Conde-sur-Sarthe etter at en annen innsatt stakk ned to vakter med en hjemmelaget knivlignende gjenstand i mars. Da hadde forhandlinger med den innsatte mislyktes, og sikkerhetsenhetene valgt å angripe den innsatte.

(©NTB)