Over 80 prosent av nettbrukere lurt av falske nyheter

Aktører i USA får mesteparten av skylden for å ha spredt falske nyheter, fulgt av Russland og Kina, ifølge undersøkelsen som er gjennomført blant over 25.000 nettbrukere i 25 land.

USA, Russland, Kina, Storbriannia og Sverige er blant landene hvor meningsmålingen er utført.

Falske nyheter ser ut til å være mest utbredt på Facebook, men finnes også på YouTube, blogger og Twitter. Resultatene avdekker utbredt mistro til sosiale medier, økende bekymring rundt personvern, og skepsis overfor algoritmer som sosiale medie-selskaper bruker.

Folk i Egypt er de mest "lettlurte", mens pakistanerne utviser mest skepsis, viser også resultatene fra undersøkelsen som Ipsos gjennomførte fra 21. desember til 10. februar på vegne av tankesmia Centre for International Governance Innovation (CIGI).

– Undersøkelsen understreker ikke bare nettets skjørhet, men også nettbrukernes økende ubehag overfor sosiale medier og makten disse selskapene utøver over deres daglige liv, sier Fen Osler Hampson, direktør for CIGIs avdeling for global sikkerhet.

Et flertall av deltakerne i undersøkelsen mener at myndigheter og sosiale medie-selskaper må slå ned på falske nyheter som bidrar til økende mistro til internett, og til negativ påvirkning på økonomi og politikk.

