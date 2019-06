Omstridt lovforslag utløser sammenstøt i Hongkong

NTB utenriks

Demonstrantene forsøkte å ta seg inn i bygningen. De ble møtt med tåregass, pepperspray, vann og køller. TV-bilder fra sammenstøtene onsdag viser skyer av tåregass og demonstranter som løp bort.

Allerede tidlig på morgenen lokal tid sto trafikken på hovedfartsårene, og i sentrum hersket det kaos i gatene etter at protestaksjonene var i gang.

Demonstrantene hadde på forhånd varslet at de skulle omringe bygningen til den lovgivende forsamlingen. Forsamlingen domineres av Kina-vennlige representanter.

Ved 8-tiden hadde flere tusen demonstranter sørget for å fylle og blokkere hovedveiene ved bygningen.

Utsetter behandling

Deretter kom meldinger om at behandlingen av den kontroversielle lovendringen er utsatt. Den lovgivende forsamlingen kunngjorde bare at saken ville bli behandlet en annen dag, uten å fastsette noen ny dato.

Lovforslaget skulle ha blitt behandlet onsdag.

Den foreslåtte loven åpner for å utlevere mistenkte i straffesaker til det kinesiske rettsvesenet. Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre og et eget rettsvesen. Demonstrantene motsetter seg derfor lovforslaget.

Mange har ytret bekymring for at endringen i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på det kinesiske rettsvesenet.

Lar seg ikke rikke

Flere tusen demonstranter blokkerte også onsdag Lung Wo Road, en hovedfartsåre fra øst til vest, som går forbi kontorene til Hongkongs politiske leder Carrie Lam.

Hundrevis av politifolk forsøkte å holde unna demonstranter med advarsler. Lam, som ble tatt i ed som Hongkongs nye leder av Kinas president Xi Jinping for snart to år siden, har så langt avfeid alle krav om å trekke lovendringen som muliggjør utlevering til Kina, også etter at over en million skal ha demonstrert mot forslaget søndag.

Hongkongs politiske ledelse har stått fast på at de vil stemme over forslaget innen 20. juni.

Paraply 2

Flere drar paralleller til masseprotestene som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder i 2014, også kjent som paraplybevegelsen. Også onsdag hadde mange demonstranter med seg paraplyer, som både har symbolsk verdi og blir brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray.

Mange demonstranter hadde kledd seg i svart og bar beskyttende munnbind, mens andre hadde skrevet telefonnumre til advokater på ermene med tusj. Utenfor regjeringsbygningen var det satt opp forsyningsstasjoner med medisinsk utstyr, drikkevann og snacks.

Streik

Tirsdag morgen kunngjorde næringslivet streikeplaner som sin måte å protestere på, og onsdag hadde over tusen bedrifter føyd seg til listen. Flere sjefer i større selskaper har gått ut i sosiale medier med innlegg merket #612strike eller «12. juni streik» for å vise sin solidaritet med aksjonen og flagge at det er greit at deres ansatte ikke møter på jobb onsdag. Andre selskaper, som et av de større busselskapene i byen, oppfordrer til såkalt gå-sakte-aksjon.

Selv pornobransjen engasjerer seg, melder CNN. To av Hongkongs pornonettsteder stanset onsdag sine filmtjenester og oppfordret brukerne til å gå ut i gatene og demonstrere.

Hongkongs fagforeninger har oppfordret sine medlemmer til enten å streike eller ta sykedager.

