Nicaragua løslater politiske fanger

Mandag ble 50 fanger løslatt og tirsdag ble ytterligere 56 løslatt, opplyser regjeringen og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

492 politiske fanger er løslatt siden en ny amnestilov som president Daniel Ortegas regjering og opposisjonen er blitt enige om, trådte i kraft 8. juni.

Ifølge loven skal alle politiske fanger løslates innen 18. juni.

– Noen er fortsatt savnet, men de vil bli løslatt, opplyser opposisjonsalliansen Alianza Civica på Twitter.

Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) hilser løslatelsene velkommen og sier at de er et tegn på «konkret framgang» i arbeidet med å gjenopprette sivile rettigheter i Nicaragua.

Protestene mot Ortega-regimet begynte for over ett år siden og rundt 800 mennesker er ifølge opposisjonen siden pågrepet for å ha deltatt i demonstrasjoner.

Minst 325 mennesker er drept i sammenstøt mellom demonstranter, sikkerhetsstyrker og regjeringsvennlige gjenger. Over 60.000 mennesker har flyktet fra landet.

