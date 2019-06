Regjeringspartiet vil avsette Albanias president

NTB utenriks

Albania har stått midt oppe i en politisk krise siden februar, da 60 av opposisjonens representanter trakk seg fra nasjonalforsamlingen og anklaget regjeringen for valgfusk og for å ha forbindelser til organisert kriminalitet.

Opposisjonen har siden arrangert en rekke demonstrasjoner med krav om statsminister Edi Ramas avgang og har varslet boikott av lokalvalgene 30. juni.

På bakgrunn av dette kunngjorde president Ilir Meta lørdag at lokalvalgene ville bli utsatt, ettersom de ifølge ham verken vil bli frie eller demokratiske uten opposisjonens deltakelse.

Statsminister Rama og det regjerende Sosialistpartiet godtar ikke en slik utsettelse og vil stille presidenten for riksrett. Torsdag vil et forslag om dette bli lagt fram for nasjonalforsamlingen, der sosialistene har flertall.

Det er uklart om et vedtak i nasjonalforsamlingen vil være nok til å avsette presidenten, noe kun grunnlovsdomstolen har myndighet til å gjøre.

Grunnlovsdomstolen fungerer imidlertid ikke, ettersom den nå bare består av én eneste dommer. De øvrige er enten avsatt eller har trukket seg som et resultat av en reformprosess for å rydde opp i korrupsjon.

