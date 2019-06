Kina gir full støtte til omstridt lovforslag i Hongkong

NTB utenriks

Uttalelsen fra Lam, som ble tatt i ed av Kinas president Xi Jinping i 2017, kom dagen etter massive demonstrasjoner i Hongkong. Folket protestert mot lovendringer som skal gjøre det mulig å utlevere personer til det kinesiske fastlandet.

– Dette er en svært viktig del av lovverket som vil hjelpe oss å opprettholde rettferdighet og dessuten sikre at Hongkong innfrir sine internasjonale forpliktelser hva angår forbrytelser begått på tvers av landegrenser og internasjonalt, sier Carrie Lam til pressen mandag.

Kritikere av lovforslaget mener det vil frata befolkningen i Hongkong frihet og legge skjebnen til aktivister og Beijings meningsmotstandere i hendene på et lukket kinesisk rettsvesen.

– En million demonstranter

Unge aktivister som står i spissen for protestene, reagerer med sinne på at Carrie Lam forsvarer lovforslaget på tross av demonstrasjonene, som trolig var de største i Hongkong på over ti år.

Statsstyrte kinesiske medier hevder arrangørene av protestene i Hongkong har inngått en «sammensvergelse med Vesten» og peker på møter mellom opposisjonelle i Hongkong og høytstående amerikanske tjenestemenn.

Arrangørene hevder at 1.030.000 personer deltok i protestene søndag. Politiet mener det korrekte antallet var 240.000. Uansett var massemønstringen blant de kraftigste uttrykkene for offentlig misnøye siden Hongkong ble tilbakeført til kinesisk styre i 1997.

Ingen søketreff

– Det er svært verdt å merke seg at noen av de internasjonale kreftene i betydelig grad har styrket sin samhandling med Hongkong-opposisjonen de siste månedene, skriver den kinesiske utgaven av den nasjonalistiske statlige avisa Global Times i en lederartikkel søndag.

Statlig kringkasting ignorerte masseprotestene i kveldsnyhetene søndag, mens det statlige nyhetsbyrået Xinhua gjentok byregjeringens holdning til loven «som svar på et offentlig opptog». De som søkte opp demonstrasjonen på Kinas sosiale medieplattform Weibo, fikk ingen aktuelle treff.

Varsler ny protest

Den lovgivende forsamlingen i Hongkong vil starte diskusjonene rundt lovforslaget onsdag. Motstanderne av loven har varslet en ny demonstrasjon samme dag.

Blant dem er Agnes Chow, som sier hun frykter at lovendringen vil true Hongkongs rettssikkerhet, grunnleggende rettigheter og demokrati. Loven vil dessuten «ødelegge Hongkongs spesielle status med «ett land, to systemer», mener hun.

– Jeg håper Hongkong-regjeringen vil respektere vår mening, sier Agnes Chow til pressen i Tokyo, hvor hun ankom mandag for å forsøke å sanke støtte gjennom japanske medier og politikere.

