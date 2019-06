NTB utenriks

– To av de fem er utskrevet fra sykehuset, mens tre fortsatt er innlagt. Alle er imidlertid utenfor livsfare, sier politiets etterforskningsleder Kenneth Jensen.

Politiet tror ikke at knivstikkingen var gjengrelatert, men har foreløpig ikke noen formening om motiv.

– Vi vet at det var en eller annen form for tumulter mellom to grupper, men vi vet ennå ikke hvorfor, sier Jensen.

De fem mennene som ble knivstukket var i alderen 17 til 21 år.

(©NTB)