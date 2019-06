Elleve toryer har meldt seg som kandidat til å overta etter May

NTB utenriks

Fristen for å melde seg som kandidat går ut klokken 17 mandag (klokken 18 norsk tid).

Tidligere London-ordfører og tidligere utenriksminister Boris Johnson er blant de elleve kandidatene. Han regnes som en av favorittene til å overta ledervervet i partiet. Blir Johnson partileder, overtar han også som statsminister.

Også miljøvernminister Michael Gove regnes for å være blant favorittene. Utenriksminister Jeremy Hunt står også på listen over de elleve kandidatene.

Brexit er den dominerende saken som preger ledervalget i partiet. Johnsons mål er å få Storbritannia ut av EU, enten med eller uten skilsmisseavtale. Hunt går inn for en mer forsonende linje, mens Gove gjør det han kan for å unngå at ledervalget blir preget av hans innrømmelse av å ha brukt kokain for 20 år siden.

Statsminister Theresa May leverte sin formelle avskjedssøknad fredag, men blir sittende som fungerende statsminister og partileder inntil en etterfølger er på plass. Etter at nominasjonene er registrert mandag, skal de konservative i Underhuset luke ut kandidater, inntil det gjenstår to navn på listen. Den blir da sendt ut til avstemning blant de 160.000 partimedlemmene. Vinneren blir kunngjort i slutten av juli.

