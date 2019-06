Nyvalg i Moldova

NTB utenriks

Forfatningsdomstolen avsatte søndag den russiskvennlige presidenten Igor Dodon og utpekte den EU-vennlige fungerende statsministeren Pavel Filip som ny midlertidig president. Det var FIlips parti, det EU-vennlige Demokratene, som brakte saken inn for domstolen.

Filips første ordre var å oppløse nasjonalforsamlingen og utlyse nyvalg 6. september.

Filip uttalte på en pressekonferanse at Dodon hadde nektet å skrive under på et dekret om å oppløse nasjonalforsamlingen og utlyse nyvalg, noe Dodon skulle ha gjort i henhold til en beslutning i forfatningsdomstolen fredag.

Søndagens kunngjøring fant sted dagen etter at nasjonalforsamlingen vedtok å danne ny regjering bestående av både russisk- og EU-vennlige partier, i et forsøk på å avslutte den politiske krisen som har lammet landet siden valget 24. februar.

