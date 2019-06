Indias statsminister på Sri Lanka for å hindre kinesisk innflytelse

NTB utenriks

Modi besøkte først øystaten Maldivene i Indiahavet sørvest for Indias sørspiss. Der lovet president Ibrahim Mohamed Solih, som ble valgt som president i november, å styrke båndene til India. Dermed endrer Maldivene kurs etter at Solihs forgjenger Abdulla Yameen hadde stått for en Kina-vennlig linje.

Søndag dro Modi videre til Sri Lanka der han ble mottatt av statsminister Ranil Wickremesinghe. Modi skulle også ha samtaler med president Maithripala Sirisena og opposisjonsledere før hjemreisen til India senere søndag. Forrige gang Modi var på Sri Lanka var i mai 2017.

Modis formål med den første utenlandsreisen etter gjenvalget var å understreke Indias linje om å prioritere forholdet til nabolandene, i et forsøk på å slå tilbake kinesisk innflytelse i regionen. Både Maldivene og Sri Lanka ligger langs verdens travleste sjøvei som går mellom øst og vest.

Under søndagens besøk på Sri Lanka besluttet Modi å foreta et uanmeldt besøk til den katolske kirken St. Anthony, den ene av tre kirker som ble rammet av terrorangrep i påsken.

– Jeg er sikker på at Sri Lanka vil reise seg igjen. Feige terrorhandlinger kan ikke knuse Sri Lankas ånd. India står sammen med Sri Lankas folk i solidaritet, skrev han på Twitter, der han la ut bilder fra kirkebesøket.

