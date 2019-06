Boris Johnson truer med å ikke betale brexitregning

NTB utenriks

– Våre venner og partnere må forstå at pengene vil holdes tilbake fram til det er klarhet om veien videre. Penger er et godt virkemiddel til å få en god avtale, sier han til Sunday Times.

Summen på 39 milliarder pund, som utgjør 428 milliarder kroner, er Storbritannias utestående gjeld til EU, skriver nyhetsbyrået Reuters. Summen skal betales over flere år, ifølge skilsmisseavtalen May fremforhandlet.

May gikk fredag av som partileder for De konservative, noe som formelt utløste kampen om å bli hennes erstatter. May vil imidlertid forbli statsminister fram til en ny partileder er valgt. Johnson anses av mange som favoritten til å overta.

Johnson mener han er den eneste som kan beseire Labour-leder Jeremy Corbyn og EU-motstander Nigel Farage, som har hentet mange velgere fra Johnsons parti til det nyetablerte brexitpartiet.

– Vi kan kun beseire dem ved å levere brexit som planlagt 31. oktober, sa Johnson.

Brexit har blitt utsatt flere ganger under May etter en fastlåst situasjon i Parlamentet om Mays brexitavtale med EU.

(©NTB)