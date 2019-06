Mener Israel har rett til å annektere deler av Vestbredden

NTB utenriks

Ambassadør David Friedman kommer med uttalelsen i et intervju med avisen New York Times lørdag.

– Under visse omstendigheter mener jeg at Israel har rett til å beholde deler av, men trolig ikke hele, Vestbredden, sier han.

Med denne uttalelsen åpner Friedman opp for amerikansk aksept av noe som ikke bare vil være en stor provokasjon men også i strid med folkeretten, skriver avisen.

PLOs generalsekretær Saeb Erekat er kritisk til Friedmans uttalelse.

– Dette er ikke veien til fred, dette er veien til en endeløs konflikt, skriver han på Twitter.

Den israelske fredsgruppen Peace Now kaller Friedman for en «trojansk hest for bosetternes høyrefløy».

Trumps Midtøsten-plan

Det er ikke kjent om ambassadørens uttalelse avslører en del av Trump-administrasjonens kommende fredsplan for Midtøsten. President Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner har i lang tid ledet arbeidet med en plan for fred mellom israelerne og palestinerne.

Trump har kalt planen for «århundrets avtale», men han har ennå ikke avslørt noen detaljer om hva den inneholder.

Det er ventet at Kushner skal legge fram planen på en konferanse i Bahrain senere i juni.

Nyvalg

Friedmans uttalelse kommer om lag to måneder etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu få dager før valget i april erklærte at han vil annektere deler av Vestbredden dersom han får fortsette som statsminister.

Netanyahu har ikke klart å danne en ny regjering innen fristen, og det er derfor skrevet ut nyvalg i Israel 17. september.

(©NTB)