Britisk statsministerkandidat innrømmer kokainbruk

NTB utenriks

Gove sier til avisa Daily Mail lørdag at han ved flere tilfeller tok kokain på 1990-tallet og at han nå angrer dypt.

– For om lag 20 år siden, før jeg ble gift, så brukte jeg narkotika, sier han til avisen. Han legger til at det skjedde flere ganger i sosiale sammenhenger.

– Det er noe jeg angrer dypt på. Narkotika ødelegger liv. Det var en feiltakelse, sier han.

Den 51 år gamle brexit-tilhengeren er en av de heteste kandidatene til å ta over som leder for det britiske konservative partiet og dermed også som statsminister, etter Theresa May.

May leverte formelt sin avskjedssøknad fredag, men hun blir sittende som fungerende statsminister og partileder inntil en etterfølger er på plass. Til sammen elleve kandidater kniver om plassen. En omfattende valgprosess starter mandag og vil ikke være over før i slutten av juli.

