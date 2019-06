Avskogingen av Amazonas øker under Bolsonaro

NTB utenriks

Høyrepopulisten Bolsonaro har styrt Brasil siden årsskiftet og kalles «Tropenes Trump». Han er en uttalt klimaskeptiker, og siden han tiltrådte embetet har han lempet eller opphevet en rekke tiltak som var innført for å beskytte Amazonas, verdens største regnskog.

Nå viser data fra satellittovervåkingssystemet Deter at avskogingen av Amazonas i mai nådde den høyeste takten på et tiår. Et 739 kvadratkilometer stort området ble hogget, ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet Inpe.

– Hvis denne trenden fortsetter å øke, kan det bli et dystert år for Amazonas' regnskog, sier direktør Claudio Almeida i Inpe.

En rekke miljøorganisasjoner beskylder Bolsonaro for å være miljøfiendtlig.

– Under Bolsonaro føler de som ødelegger skogen, seg trygge, mens de som beskytter skogen, føler seg truet, sier Marcio Astrini i Greenpeace Brasil.

Regjeringen avviser kritikken, og i et intervju med Reuters sier landets miljøminister Ricardo Salles at regjeringen er mer opptatt en noensinne av å beskytte skogområdene. Han avfeier opplysninger i brasilianske medier om at overvåkingssystemet til romforskningsinstituttet Inpe skal erstattes med et annet system fra et privat firma. Salles har tidligere hevdet at instituttets tall er manipulerte.

– Vi kommer ikke til å forkaste det, vi skal bygget ut systemet, sier han.

