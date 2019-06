Rettssak etter angrepet mot Charlie Hebdo holdes neste år

NTB utenriks

Det opplyser en ikke navngitt kilde i det franske rettsvesenet fredag. Rettssaken skal holdes i perioden fra april til juli, sier kilden.

17 mennesker ble drept i terrorangrepene. Blant dem var flere journalister og karikaturtegnere som deltok på et redaksjonsmøte i Charlie Hebdo i Paris. Fire personer som ble tatt som gisler i et jødisk supermarked et annet sted i Paris, ble også drept.

Tre angripere ble drept samme dag. De som nå skal stilles for retten, anklages for å ha hjulpet angriperne.

