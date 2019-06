Kilde: Venezuela-samtaler i Norge kan kollapse

NTB utenriks

Årsaken er angivelig at president Nicolás Maduro har nektet å godta krav om å holde nytt presidentvalg.

Den ikke navngitte kilden uttaler seg om samtalene til det amerikanske nyhetsbyrået AP. Under et folkemøte i byen Valencia fredag vil Guaidó erklære at hans folk ikke kommer til å delta på flere møter arrangert av Norge, hevder kilden.

Norske myndigheter har så langt vært vertskap for to runder med samtaler mellom Maduro-regjeringen og opposisjonen i Venezuela. Formålet har vært å legge til rette for en løsning på den politiske krisen i landet.

(©NTB)