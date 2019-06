Greta Thunberg får Amnesty-pris

NTB utenriks

Prisen heter på engelsk «Ambassador of Conscience» og blir delt ut én gang i året. Fredag kunngjorde Amnesty International at den svenske tenåringen Greta Thunberg og skoleelevenes protestbevegelse er tildelt prisen for å ha stått opp for menneskerettighetene.

– Menneskerettighetene og klimakrisen går hånd i hånd. Vi kan ikke løse det ene uten å løse det andre, sier Thunberg, som mener det er en stor ære å få prisen.

I tildelingen vises det til prisvinnernes «unike lederskap og mot».

Skoleelever over hele verden startet protestbevegelsen etter at Thunberg satte seg ned foran den svenske nasjonalforsamlingen hver fredag i stedet for å gå på skolen for å få oppmerksomhet om politikernes manglende innsats for å få klimaendringene under kontroll.

– Dette er ikke min pris, det er alles pris. Det er fantastisk å se anerkjennelsen vi får og vite at vi kjemper for noe som betyr noe, sier Thunberg.

Det er ikke satt noen dato for prisutdelingen ennå.

