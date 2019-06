Frederiksen innleder forhandlinger

NTB utenriks

Venstre er Danmark største borgerlige parti og partileder Lars Løkke Rasmussen har vært landets statsminister de siste fire årene. Ifølge planen blir det sosialliberale partiet Radikale Venstre, som inngår i rød blokk, det siste partiet hun skal ha samtaler med.

– Vi har fått mandat til å danne en ny regjering med en ny retning. Men det riktigste er å invitere alle partier. Venstre har fått et godt valg, og derfor vil vi også samarbeide med dem, sier Mette Frederiksen før møtet fredag.

Hun avviser imidlertid at det er aktuelt med et regjeringssamarbeid.

– Vi vil sikre et løft i velferden og den grønne dagsordenen. Det er ikke Lars Løkke Rasmussen som vil det. Det er meg, sier Frederiksen.

Løkke Rasmussen gjentok før møtet at han ønsker et bredt regjeringssamarbeid på tvers av fløyene.

– Midten av dansk politikk ble styrket ved siste valg. Mitt parti ble styrket, Radikale Venstre ble styrket. Jeg kan se et kjempesamarbeidspotensial, men det er tilsynelatende ikke planen, sier Løkke Rasmussen, som uttrykker bekymring for at dansk politikk blir mer venstreorientert.

Frederiksen vil møte alle partiene i løpet av fredagen, og det er satt av 40 minutter til hvert parti.

Aller helst ønsker hun å danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering som kan samarbeide med alle partier i Folketinget. Men støttepartiene i rød blokk har varslet at de vil stille krav om en forpliktende avtale for å støtte henne som statsminister.

