Frederiksen har startet forhandlingene

NTB utenriks

To dager etter at rød blokk vant en overlegen seier i valget på nytt Folketing er Frederiksen i gang med det som spås å bli harde og langtrukne regjeringsforhandlinger. Med seg har hun to andre partitopper fra Socialdemokratiet.

Leder for Dansk Folkeparti (DF) Kristian Thulesen Dahl sier han ikke er trygg på at Frederiksen vil holde løftet om å beholde den stramme utlendingspolitikken, som i mange år har vært DFs fanesak.

– Når hun før valget sier til velgerne at hun ikke vil vike en tomme fra den stramme utlendingspolitikken, så skal hun heller ikke gjøre det etter valget. Jeg er overhodet ikke trygg på det, sier Thulesen Dahl, som onsdag opplevde at oppslutningen om DF ble mer enn halvert.

Løkke bekymret

Venstres leder Lars Løkke Rasmussen, som var den første som fikk møte Frederiksen fredag morgen, tok igjen til orde for en samlingsregjering på tvers av fløyene.

– Midten av dansk politikk ble styrket ved siste valg. Mitt parti ble styrket, Radikale Venstre ble styrket. Jeg kan se et kjempesamarbeidspotensial, men det er tilsynelatende ikke planen, sa Løkke Rasmussen og uttrykte bekymring for en venstredreining i dansk politikk.

Men tilbudet ble nok en gang avvist av Frederiksen.

– Vi vil sikre et løft i velferden og den grønne dagsordenen. Det er ikke Lars Løkke Rasmussen som vil det. Det er meg, fastslo hun.

Radikale Venstre til slutt

Hvert parti har fått avsatt 40 minutter. Frederiksen har valgt å avslutte dagen med Radikale Venstre, det mest sentrumsorienterte og liberale partiet i rød blokk.

Aller helst vil hun danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering som kan samarbeide med alle partier i Folketinget. Men støttepartiene i rød blokk har varslet at de vil stille krav om en forpliktende avtale for å støtte henne som statsminister.

Socialistisk Folkeparti ser imidlertid ut til å ha dempet tonen noe. Partileder Pia Olsen Dyhr understreket fredag at det er snakk om forhandlingskrav, ikke ultimate krav.

Enhedslisten varsler også en pragmatisk tilnærming og insisterer på at det røde partiet både er kompromissvillig og forhandlingsvillig.

(©NTB)