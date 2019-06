Sudans protestbevegelse avviser forhandlingsutspill fra generalene

NTB utenriks

Demonstrantene tar fullstendig avstand fra utspillet til general Abdel-Fattah Burhan, framholder protestbevegelsens talsmann, Mohammed Yousef al-Mustafa.

Han sier at invitasjonen til nye forhandlinger ikke kan være seriøs ettersom militæret har drept og fortsatt dreper sudanere.

– Kjøretøyene deres patruljerer i gatene, de skyter på folk. Vi fortsetter protestene våre, motstanden, streiken og en fullstendig sivil ulydighet, sier han.

Norge har sammen med USA og Storbritannia fordømt sudanske sikkerhetsstyrkers angrep på demonstrantene. Uttalelsen ble offentliggjort tirsdag kveld.

Arrangørene av protestene opplyste onsdag at det er funnet 40 døde i elven Nilen i Khartoum. Antall drepte har ifølge organisasjonen Sudanske legers komité steget til 100.

Generalen som nå leder Sudan, hevdet onsdag at han åpner for betingelsesløse forhandlinger.

– Vi åpner armene for forhandlinger med alle parter, for landets beste, sa Burhan etter at landets væpnede styrker i tre dager har skutt med skarpt mot demonstranter og revet flere protestleire.

Burhan hevder også at de som har ansvar for angrepene på demonstrantene, vil bli holdt ansvarlig.

Generalen har tidligere avbrutt forhandlingene med opposisjonen.

Masseprotestene har pågått i flere måneder. Demonstrantene krever at generalene går av og gir makten til en overgangsregjering.

