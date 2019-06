Mange savnet etter jordskred i Uganda

NTB utenriks

– Foreløpig informasjon tyder på at 150 hus er ødelagt, fem mennesker antas omkommet og rundt 50 er savnet, heter det i en kunngjøring fra Ugandas Røde Kors.

Jordskredene har gått i Bududa-området ved foten av den 4.321 meter høye Elgon-vulkanen, som ligger på grensa til Kenya.

Området er svært utsatt for jordskred, og i 2018 omkom 41 mennesker etter at en elv gikk over sine bredder. I 2010 omkom minst 100 mennesker i jordskred i det samme området.

Ifølge myndighetene bor det rundt 100.000 mennesker rundt Elgon-vulkanen, og disse er svært utsatt for skred ved store nedbørsmengder.

