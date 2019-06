Trump fra pomp og prakt til politikk – møter May

NTB utenriks

Mens mandagen ble tilbrakt med dronning Elizabeth og flere andre kongelige på Buckingham Palace, har Trump tirsdag samtaler med avtroppende statsminister Theresa May og næringslivsledere fra flere store amerikanske og britiske selskaper.

Et viktig emne under tirsdagens samtaler er en mulig bilateral handelsavtale mellom USA og Storbritannia, som vil kunne tre i kraft den dagen britene forlater EU.

– Vi håper på en svært, svært omfattende avtale. Vi skal nok få det til, sa Trump før tirsdagens møte.

Tirsdag er også dagen for flere større demonstrasjoner i sentrum av London. Trump-kritikere har igjen sendt en stor oppblåsbar Trump-figur som forestiller den amerikanske presidenten som baby, opp i luften. Leger vil protestere mot at britisk helsevesen blir forhandlingskort i de kommende handelssamtalene, mens andre vil si nei til at Storbritannia skal måtte åpne for import av klorvaskede kyllinger, slik USAs ambassadør i London har antydet.

Gir britene råd

Samtalene er imidlertid ventet å være preget av at forholdet mellom de to tradisjonelt tette alliansepartnerne ikke er helt som før etter at Trump overtok som president.

Trump har i forkant av statsbesøket igjen brutt diplomatisk etikette ved at han har gitt britene en rekke gode råd for hva de bør gjøre for å komme seg ut av EU på best mulig måte.

Blant annet har han insistert på at Nigel Farage, leder av det nye Brexitpartiet, bør delta i forhandlingene med EU, og at brexit-generalen og tidligere utenriksminister Boris Johnson bør bli Storbritannias nye statsminister.

I et intervju med Sunday Times uttalte han også at Storbritannia bør avbryte samtalene med EU og nekte å betale skilsmisseregningen på nær 430 milliarder kroner hvis landet ikke får bedre betingelser.

– Stor handelsavtale mulig når Storbritannia blir kvitt lenkene. Samtalene har allerede begynt, tvitret Trump mandag.

Trump har under sitt besøk i London også vakt oppsikt med å klage over hvilke TV-kanaler han har tilgang til, samtidig som han har oppfordret folk til å straffe CNN ved å boikotte TV-kanalens moderselskap AT & T.

Uavklart etter May

Storbritannia skal etter planen forlate EU 31. oktober, såframt ikke både EU og Storbritannia ønsker enda en utsettelse. Situasjonen er svært uavklart ettersom May går av som leder for det konservative partiet fredag. Hittil har tolv av hennes partifeller meldt seg på kampen om å bli hennes etterfølger.

Møtet med næringslivslederne finner sted i St. James' Palace. Ti selskaper er ventet å delta: BAE Systems, GlaxoSmithKline, National Grid, Barclays, Reckitt Benckiser, JP Morgan, Lockheed Martin, Goldman Sachs International, Bechtel og Splunk.

Onsdag og torsdag skal Trump delta i seremonier til minne om D-dagen for 75 år siden. Disse begynner i Portsmouth der invasjonen ble innledet, og fortsetter i Frankrike på den andre siden av Den engelske kanal.

