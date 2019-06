Fire danske partier ligger under sperregrensen dagen før valget

NTB utenriks

Det er den siste målingen fra Voxmeter, utført for Ritzau, som viser at både Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs alle ligger an til å få under de 2 prosentene som kreves for å bli en del av den danske nasjonalforsamlingen. Ingen av de fire partiene er i dag representert i Folketinget.

Men målingen er forbundet med statistisk usikkerhet, og Ritzau Index, som er et vektet gjennomsnitt av en rekke meningsmålinger, viser at både Nye Borgerlige og Stram Kurs ligger an til å klare det. Der får de henholdsvis 2,4 og 2,1 prosent av stemmene.

Begge er nye partier som er svært kritiske til islam og som ønsker enda flere innstramminger i flyktningpolitikken.

Politisk redaktør ved Avisen Danmark Thomas Funding sier han ikke blir forundret hvis minst ett av de to partiene likevel kommer inn ettersom det kan finnes mørketall.

– Vi har tidligere sett at i forhold til Dansk Folkeparti at folk ikke vil si at de stemte på partiet. Det tror jeg også kan være tilfelle for Stram Kurs og Nye Borgerlige, sier Funding.

I den siste målingen fra Voxmeter får Nye Borgerlige 1,8 prosent, Kristendemokratene 1,6 prosent, Stram Kurs 1,3 prosent og partiet Klaus Riskær Pedersen 0,4 prosent.

Målingen viser også at rød blokk ligger an til å få 108 av de i alt 175 plassene, noe som i så fall vil være blokkens beste valg siden 1971.

