CNN: Antatt henrettet nordkoreansk rådgiver er i live

Spesialutsendingen etterforskes sammen med leder Kim Jong-uns tolk, Kim Song-hye, opplyser kilder som er kjent med saken, til CNN.

Det har vært full forvirring rundt Kim Hyok-chois skjebne etter at sørkoreanske medier fredag meldte at han ble henrettet i mars sammen med fire andre tjenestemenn.

– Nyhetene om henrettelsen stemmer ikke, sier en av kildene til CNN. Kildene sier imidlertid at utsendingen er strippet for nesten all makt.

Spesialutsendingen jobbet mye med Pompeo i forkant av toppmøtet i Hanoi. Toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump fikk en uventet brå slutt da partene ikke ble enige om en felles uttalelse.

Det ble også meldt at en annen av Kims nærmeste rådgivere, Kim Yong-chol, ble sendt til arbeidsleir. Han skal senere ha blitt avbildet sammen med den nordkoreanske lederen på en konsert.

