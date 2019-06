«Rød blokk» avviser Løkkes forslag om storkoalisjon i Danmark

NTB utenriks

Også tidligere i valgkampen har Løkke holdt muligheten åpen for et samarbeid mellom statsministerens parti Venstre – som politisk befinner seg på høyresiden – og Socialdemokratiet.

Tirsdag sa han tydelig at et slikt samarbeid nå er hans førsteprioritet. Dermed vendte han ryggen til sine nåværende borgerlige koalisjonspartnere – Liberal Alliance og De Konservative.

– Det trengs samling på midten, sa Løkke til dansk TV 2. Han avviste muligheten for samarbeid med «ytterfløyer på begge sider».

Men verken blant Løkkes nåværende samarbeidspartnere eller på venstresiden vakte forslaget stor begeistring.

– Vi går til valg på en ny retning for Danmark. Derfor går vi til valg på å danne en ny sosialdemokratisk mindretallsregjering, sier Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen, som ifølge meningsmålingene ligger godt an til å bli ny statsminister.

En nestleder i det liberale sentrumspartiet Radikale Venstre uttalte riktignok mandag at et samarbeid mellom Venstre og Socialdemokratiet ville være et drømmescenario. Men partiets leder Morten Østergaard er tilsynelatende ikke enig i det.

Han klargjorde tirsdag at Radikale Venstre ønsker seg regjeringsskifte og en ny statsminister.

