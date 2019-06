Trump fikk gaver av dronning Elizabeth

NTB utenriks

Dronningen (93) overrakte en førsteutgave av Winston Churchills bokverk «The Second World War» til den amerikanske presidenten.

Han mottok også et pennesett designet eksklusivt for dronningen, mens Melania fikk et sølvskrin med et håndlaget emaljert lokk.

Gaver er en del av tradisjonen når dronningen tar imot utenlandske ledere på statsbesøk. Etter møtet med det britiske statsoverhodet drakk Trump og Melania te med prins Charles og hans kone Camilla.

Mandag besøkte Trump også Westminster Abbey, hvor han la ned en krans ved den ukjente soldats grav. Også Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner var med på besøket her.

Presidenten skal på kvelden delta på en kongelig bankett på Buckingham Palace. Demonstranter som misliker Trumps besøk, samles på samme tid til en «folke-bankett» utenfor Parlamentet.

