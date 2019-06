Protestledere: Over 30 drept i Sudan

NTB utenriks

FN fordømmer sikkerhetsstyrkenes overdrevne bruk av makt mot sivile. Det samme gjør USA, som kaller de militære ledernes fremferd for brutal.

Mandag morgen gikk tungt bevæpnede medlemmer av de sudanske sikkerhetsstyrkene inn i en protestleir utenfor hærens hovedkvarter i Khartoum.

Sudans legeforening CCDS sier mandag kveld at de har telt over 30 drepte, men at dødstallet er stigende. Flere hundre er såret, mange av dem har skuddskader. Legeforeningen er med i det sudanske fagforbundet SPA, som har stått i spissen for protestbevegelsen som presset hæren til å avsette Sudans mangeårige leder Omar al-Bashir i april.

Demonstrantene, som ledes av en allianse av opposisjonsgrupper og aktivister, krever at det settes inn et sivilt styre etter at al-Bashir ble styrtet.

Militærjuntaen nekter å gi fra seg makt og mener landets øverste leder inntil videre bør være juntaleder Abdel Fattah al-Burhan.

Partene ble først enige om en overgangsperiode på tre år til et sivilt styre og administrasjon, men avtalen ble ikke signert. 27. mai sa en av protestbevegelsens forhandlere at forhandlingene var gått i stå og oppfordret til to dagers generalstreik.

