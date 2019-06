Militæret bruker makt for å bryte opp demonstrasjon i Sudan

NTB utenriks

Øyenvitner forteller at det stiger opp røyk fra området der demonstranter i ukevis har holdt en sitt-ned-aksjon med krav om demokrati og reformer.

Protestbevegelsen sier i en uttalelse mandag at militærjuntaen bruker makt for å bryte opp demonstrasjonen. Soldater har allerede sperret av veier rundt området der demonstrantene holder til.

Protestbevegelsen, som består av en allianse av opposisjonsgrupper og aktivister, krever at det settes inn et sivilt styre, etter at landets mangeårige president Omar al-Bashir ble styrtet i april.

Militærjuntaen nekter å gi fra seg makt og mener landets øverste leder inntil videre bør være juntaleder Abdel Fattah al-Burhan.

(©NTB)