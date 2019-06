Medier: Nye israelske luftangrep mot Syria

NTB utenriks

Det siste angrepet skal ha vært rettet mot en luftbase i Homs-provinsen i Syria søndag. To andre ble såret, opplyser en militærkilde til det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

Bare timer i forveien ble ti personer, blant dem syriske soldater og utenlandske krigere, drept i israelske luftangrep i Quneitra i Syria, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Israelske myndigheter har bekreftet at de har utført angrepet i Quneitra, og sier det var et svar på et rakettangrep Syria utførte mot landet lørdag kveld. To raketter ble skutt mot Israel, men ingen ble skadd.

