Hundrevis løslates fra al-Hol-leiren i Syria

Al-Hol-Leiren i Hasaka-provinsen i Syria huser over 70.000 krigsflyktninger. Blant dem er tidligere IS-krigere og deres ektefeller og barn, men også vanlige sivile som ble tvunget på flukt under kampene.

Over 30.000 av dem som befinner seg i leiren, er syrere. De første som løslates, vil bli overlevert til familiemedlemmer, opplyste en talsmann for kurdiske myndigheter søndag.

Mandag forlot totalt 800 syriske kvinner og barn den overfylte leiren i busser og lastebiler, ifølge kurdiske myndigheter og øyevitner. Avtalen om løslatelse har kommet i stand på forespørsel fra, og med bistand fra, lokale arabiske stammer.

En korrespondent fra nyhetsbyrået AFP så minst 17 busser kjøre ut av området med kvinner og barn om bord. De sendes til sine hjembyer i syriske Raqqa og Tabqa, ifølge en talsmann for kurdiske myndigheter.

– Jeg er glad for å kunne forlate denne møkka, sier Maryam Ahmad, en 27-åring fra Raqqa.

Mannen hennes er fortsatt fengslet, anklaget for å ha aktivt jobbet for den ytterliggående islamistgruppa IS. Masseløslatelsen fra al-Hol skjer etter at fem foreldreløse norske barn ble overlevert fra kurdiske myndigheter til en norsk delegasjon som hentet dem hjem til Oslo.

Minst 11.000 utlendinger sitter i al-Hol-leiren, og 92 prosent av menneskene i leiren er kvinner og barn, ifølge FN. Hjelpeorganisasjoner har advart om svært vanskelige forhold i leiren, som ble bygget for å ha plass til 10.000 mennesker.

