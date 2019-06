Goldman Sachs tror handelskrigen trappes opp

NTB utenriks

Ifølge økonomene i Goldman Sachs er det nå 60 prosents sannsynlighet for at USA vil innføre høye tollsatser på varer til en verdi av over 2.600 milliarder kroner fra Kina. Tidligere anslo de at sannsynligheten for dette var 40 prosent.

– Retorikken i Kina er intensivert. En ytterligere opptrapping fra begge sider virker sannsynlig, inkludert tollsatser og andre tiltak, heter det i økonomenes siste analyse.

Goldman Sachs mener også at det er 70 prosents sannsynlighet for at president Donald Trumps varslede 5 prosent toll på varer fra Mexico vil bli innført 10. juni, og over 50 prosents sannsynlighet for at tollsatsen blir doblet som varslet til 10 prosent 1. juli.

Trump truer videre med å heve tollsatsen for varer fra Mexico til 25 prosent innen 1. oktober, dersom ikke Mexico gjør mer for å stanse migranter fra å ta seg ulovlig over grensen til USA.

