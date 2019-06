Finlands nye regjering satser mer på andrespråket

NTB utenriks

Den nye regjeringen skal ledes av sosialdemokraten Antti Rinne. I løpet av de nærmeste dagene skal han utpeke 19 nye ministre.

Regjeringsplattformen, som ble offentliggjort i Helsingfors mandag, inneholder blant annet en større satsing på infrastruktur og utdanning.

Dessuten får andrespråket en sterkere stilling ved at det på videregående skole blir obligatorisk å avlegge en eksamen i svensk for finskspråklige og finsk for svenskspråklige.

Det nasjonalistiske og EU-skeptiske partiet Sannfinnene er ikke med i den nye regjeringen, heller ikke det liberalkonservative Samlingspartiet. Det er derimot Centerpartiet, De grønne, Vänsterforbundet og Svenska folkpartiet, samt Det sosialdemokratiske partiet.

Regjeringspartiene vant til sammen 117 av de 200 plassene i nasjonalforsamlingen under valget 14. april. Regjeringsforhandlingene har vart i knapt fire uker.

Sannfinnene fikk 17,5 prosents oppslutning, kun 0,2 prosent lavere enn sosialdemokratene. Det liberalkonservative partiet Samlingspartiet fikk 17 prosent av stemmene.

