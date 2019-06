Elleve franskmenn dømt til døden i Irak

NTB utenriks

Bilel Kabaoui (32) og Mourad Delhomme (41) fikk dødsdommene mandag. De har 30 dager på seg til å vurdere om de vil anke.

Dermed har alle de elleve franskmennene som så langt er overført fra Syria til Irak, fått det irakiske lovverkets strengeste straff. I tillegg til disse er også en tunisier dømt til døden.

USA-støttede opprørere i Syria overførte de IS-mistenkte mennene til Syria tidligere i år. Rundt 450 franske IS-mistenkte antas å være internert i Irak.

Over 500 utenlandske menn og kvinner er dømt i Irak for å ha tilhørt den ytterliggående islamistgruppa IS siden starten av 2018. Mange er dømt til livsvarig fengsel, andre har fått dødsdommer, men ingen utlendinger er så langt henrettet.

Myndighetene i Irak tilbød seg i april å stille hundrevis av utenlandske jihadister for retten. Som motytelse skal Irak få flere hundre millioner dollar i økonomisk bistand.

Ordningen løser et juridisk dilemma for vestlige land som ikke ønsker å få tilbake egne statsborgere som har kjempet for IS. Men de irakiske domstolene er blitt skarpt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner.

En rekke torturmetoder brukes for å presse fram tilståelser i avhørene i Irak, ifølge Human Rights Watch.

