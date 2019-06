Ti skal ha blitt drept i israelsk angrep mot Syria

NTB utenriks

Det er eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights som rapporterer om dødstallet. Gruppa følger situasjonen i Syria gjennom et nettverk av kilder i landet. Tre av de drepte skal være syriske soldater, mens sju var utenlandske krigere.

Det skal ifølge Haaretz være snakk om iranere og medlemmer av Hizbollah.

Angrepet tidlig søndag skjedde mot militærstillinger i Quneitra sør i Syria, like ved grensen til Golanhøydene, opplyser en syrisk militærkilde til det statlige syriske nyhetsbyrået Sana.

Israelske myndigheter bekrefter at de utførte angrepet, og sier det var et svar på et rakettangrep Syria utførte mot landet lørdag kveld. To raketter ble skutt mot Israel, men ingen ble skadd. Den israelske hæren opplyser at en av rakettene falt ned i israelskkontrollert område, men at den ikke eksploderte.

Landets militære sier i en uttalelse at de vil holde Syrias regime ansvarlige «for enhver handling gjort mot Israel».

Det syriske luftvernsystemet skjøt på sin side mot raketter sendt fra Israel mot stillinger sørvest i Damaskus, melder Sana.

