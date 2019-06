NTB utenriks

Algerie har vært preget av store demonstrasjoner de siste månedene, og i april ble landets president Abdelaziz Bouteflika presset til å gå av.

Protestene har fortsatt med krav om omfattende reformer og at resten av det gamle regimet går av.

Demonstrantene har avvist planen om å holde nyvalg 4. juli og krever at det først etableres uavhengige institusjoner som kan sikre at valget går riktig for seg.

