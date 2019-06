800 kvinner og barn løslates fra al-Hol-leiren i Syria

NTB utenriks

Al-Hol-Leiren huser nærmere 74.000 krigsflyktninger, blant dem tidligere IS-krigere og deres ektefeller og barn.

Over 30.000 av dem som befinner seg i leiren er syrere, og de første som løslates vil bli overlevert til familiemedlemmer, opplyser en talsmann for kurdiske myndigheter.

Avtalen om løslatelse har kommet i stand på forespørsel fra, og med bistand fra lokale arabiske stammer, opplyser talsmannen Abd al-Mehbach.

Mange henter hjem

Det er første gang en større gruppe løslates fra al-Hol-leiren, men det ventes at ytterligere en gruppe vil bli satt fri i forbindelse med feiringen av id al-Fitr, som markerer slutten på fastemåneden ramadan.

– Ikke alle de som nå løslates er i familie med IS-krigere, sier Mehbach. Mange har også søkt tilflukt i leiren etter å ha flyktet fra kamphandlinger i områdene IS tidligere kontrollerte, påpeker han.

Lørdag ble det kjent at Tyskland skal hente hjem tyske barn av IS-krigere fra leiren, og land som Sverige, Tyrkia, Frankrike, Tadsjikistan, Kasakhstan og Kosovo har tidligere gjort det samme.

Norsk strid

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem de foreldreløse norske barna, men det er strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Venstre mener alle de norske barna, ikke bare de foreldreløse bør hentes hjem. KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

