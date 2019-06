Klatrere savnet på Nanda Devi i India

NTB utenriks

Fjellet ligger i den indiske delen av fjellkjeden, i delstaten Uttarakhand. De lokale myndighetene har satt inn redningsteam som omfatter 14 personer for å forsøke å finne den savnede klatregruppen.

Blant de åtte er det fire briter, to amerikanere, en australier og en inder. Inderen er guide og representerer et indisk fjellklatrerinstitutt, opplyser de lokale myndighetenes talsmann Vijay Kumar Jogdande. Ekspedisjonen ledes av den britiske fjellguiden Martin Moran, som har besteget Nanda Devi to ganger tidligere.

Nanda Devi er 7817 meter høy og Indias nest høyeste fjell. Klatregruppen dro ut for å forsøke å nå toppen, og skulle etter planen ha vendt tilbake til base camp mandag.

– Vi fikk melding fra folk i base camp om at gruppen var savnet på vei opp Nanda Devi. En leteaksjon ble satt i gang med det samme, og to redningsteam som omfatter helse- og krisepersonell og grensevakter forsøker nå å lokalisere de savnede klatrerne, sier Jogdande, som tror gruppen kan stå fast et sted i fjellet.

Helikopter er også satt inn i letingen. Lokale medier melder om dårlig vær i området, og klatreruten er dekket av snø og is.

