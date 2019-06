Fare for liv og helse på overfylte migrant-mottak i Texas

NTB utenriks

Inspektører fra Department of Homeland Security har undersøkt mottakene og konkluderer med at de internertes liv og helse er i fare.

Ved et mottak i El Paso fant inspektørene 155 mennesker stuet sammen i en celle som var ment for 35, og 41 mennesker i et rom som var ment for åtte.

– Vi observerte også innsatte som sto på toalettskålen for å få plass og pusterom, noe som begrenset de andres tilgang til toalett, heter det i inspektørenes rapport.

– Vi er bekymret over at overfylte mottak og langvarig internering utgjør en umiddelbar risiko for helsen og sikkerheten, ikke bare for de internerte, men også for de ansatte, heter det videre.

Rundt 100.000 flyktninger og migranter fra Mellom-Amerika krysser hver eneste måned grensa fra Mexico til El Paso-området i USA, og kapasiteten på mottakssiden er sprengt.

President Donald Trump truet tidligere i uka med å innføre toll på opptil 25 prosent på varer fra Mexico, dersom landet ikke stanser de mange mellomamerikanerne som ankommer USA.

