Danske overleger slår alarm om ressursmangel

Tre av fire overleger i undersøkelsen opplyser at det mangler personale på deres avdelinger.

Seks av ti sier at de jevnlig har måttet avlyse planlagte operasjoner, behandlinger og konsultasjoner som følge av dette, og nesten halvparten sier at dette skjer hver eneste uke.

Seks av ti overleger forteller også om overbelegg i løpet av den siste måneden, og åtte av ti mener at det har gått ut over kvaliteten på behandlingen, viser undersøkelsen, som er utført av Overlægeforeningen og gjengitt av Jyllands-Posten.

Alarmerende

Annenhver overlege forteller også at pasienter har måttet innlegges på nytt, etter å ha blitt skrevet ut for tidlig for å gi plass til andre.

– Det er svært alarmerende at vi har så store problemer med ressursmangel i helsevesenet at vi ikke kan tilby pasientene tilstrekkelig og skikkelig behandling av god kvalitet, sier Overlægeforeningens leder Lisbeth Lintz.

– Vi mangler rett og slett nok hender til å utføre oppgavene, sier hun og etterlyser et større økonomisk løft innen helseomsorgen i Danmark.

Spørsmål om ressurser

Helseminister Ellen Trane Nørby medgir at situasjonen er uholdbar.

– Det kreves bedre ledelse og en bedre organisering, sier hun til Jyllands-Posten.

Tidligere helseminister Astrid Krag fra Socialdemokratiet er ikke imponert.

– Jeg er faktisk litt rystet over at helseministeren ikke anerkjenner at dette også handler om ressurser. Det legges altfor sterkt press på sykehusene våre og dette er ikke et spørsmål om ny organisering eller en strukturreform, sier hun.

– Det er et spørsmål om hvorvidt man stiller de nødvendige ressurser til rådighet når det kommer flere pasienter, sier hun.

