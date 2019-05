Trump: USA økter tollen på varer fra Mexico

NTB utenriks

Tollen kommer til å øke med 5 prosent, skriver president Donald Trump på Twitter torsdag kveld.

– Tollen kommer gradvis til å øke til problemet med ulovlig innvandring løses, skriver han.

Han skriver videre at det vil komme mer detaljer om saken fra Det hvite hus.

Uttalelsen til Trump kommer ikke lenge etter at han meldte at en gruppe på over 1.000 ulovlige innvandrere krysset grensa fra Mexico til USA onsdag. I en Twitter-melding la han ved en video som viser innvandrerne går gjennom et grensegjerde ved El Paso i 3-tiden natt til onsdag.

– Demokratene må støtte vårt flinke grensepoliti og endelig fikse smutthullene ved grensen, skriver han.

