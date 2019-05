To palestinske ungdommer drept av israelske soldater

NTB utenriks

En talsmann for hæren opplyser at en 19-åring knivstakk to personer ved Damaskusporten fredag morgen, en av hovedinngangene til gamlebyen. Ungdommen ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene.

Hendelsen skjedde bare timer før starten på fredagsbønnen i den nærliggende al-Aqsa-moskeen, der titusener var ventet for å be under fasteperioden Ramadan.

Tilstanden for en av de skadde oppgis som kritisk, mens den andre er påført moderate sårskader.

Noen timer senere meldte palestinske helsemyndigheter at en 16 år gammel gutt var skutt «i hjertet og lunger» av israelske soldater i nærheten av Betlehem. Gutten skal ha dødd momentant.

Palestinske medier skriver at han kan ha forsøkt å trenge seg gjennom et gjerde for å komme seg til Øst-Jerusalem og al-Aqsa-moskeen.

Det foreligger ikke uavhengige opplysninger om hva som skjedde, og presseavdelingen i den israelske hæren har ikke gitt utfyllende opplysninger.

Søndag skal Israel feire «Jerusalemdagen», da Øst-Jerusalem i 1967-krigen ble okkupert og etter hvert annektert av Israel.

