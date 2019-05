Sivile afghanere drept av bilbombe i Kabul

NTB utenriks

En bil med eksplosiver kjørte fredag morgen inn i kolonnen øst i den afghanske hovedstaden.

Ofrene beskrives som tilfeldige forbipasserende av en talsmann for innenriksdepartementet. Tre personer ble såret i tillegg til de fire som mistet livet.

Fire amerikanske soldater ble lettere såret, opplyser en talsmann for USAs styrker i Afghanistan.

Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. En talsmann for opprørsgruppen hevder at ti soldater ble drept og at to utenlandske militærkjøretøy ble ødelagt.

Angrepet skjedde dagen etter at en person sprengte seg selv ved inngangen til en militærskole i Kabul. Da ble minst seks personer drept. IS hevdet å stå bak angrepet.

