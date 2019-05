Reiseoperatør varsler søksmål mot elvecruiserederiet etter Budapest-forlis

NTB utenriks

Så snart årsaken til ulykken der sju personer er omkommet og 21 savnet, er fastslått, vil operatøren Very Good Tour saksøke rederiet som eies av norske Torstein Hagen, skriver Korea Times.

En talsperson for Very Good Tour sier at enten de selv eller forsikringsselskapet deres vil iverksette juridiske tiltak mot både cruiseoperatøren, eieren og kapteinen.

Ungarske myndigheter har opplyst at hendelsen etterforskes som en kriminell handling.

Kapteinen på Viking Sigyn, som er pågrepet av ungarsk politi og satt i varetekt, sier via sin advokat at han ikke har brutt noen regler eller gjort noe kriminelt. Advokaten hans reagerer sterkt på at hans klient blir behandlet som en mistenkt, ifølge Aftenposten.

Tidligere er det framkommet at turistbåten med 35 personer om bord, svingte inn foran den mye større cruisebåten og ble rent i senk. Selskapet som arrangerte båtturen, har derimot opplyst at båten lå for anker da den ble truffet av cruiseskipet.

Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med rederiet Viking River Cruises.

(©NTB)