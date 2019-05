Nye overgrepsanklager mot R. Kelly

NTB utenriks

De nye tiltalepunktene gjør at den tidligere Grammy-vinneren nå er tiltalt for totalt 21 punkter.

Fire av de nye tiltalepunktene gjelder særdeles skjerpende omstendigheter som er knyttet til seksuelle overgrep, to punkter gjelder seksuelle overgrep med bruk av tvang, to gjelder særdeles skjerpende omstendigheter knyttet til seksuell handling og tre punkter gjelder særdeles skjerpende omstendigheter knyttet til seksuell handling på et offer som var 13 år og under 17 år på gjerningstidspunktet.

De fire førstnevnte tiltalepunktene har en maksimumsstraff på 30 års fengsel.

Åtte av de nye punktene R. Kelly er tiltalt for skal ha skjedd i løpet av 2010. Tre andre skal ha skjedd mellom mai 2009 og januar 2010.

Forsvareren hans, advokat Steve Greenberg, skrev på Twitter at de nye punktene i tiltalen ikke har noe å si for saken mot klienten.

– Dette er ikke noen ny sak. Han er tiltalt for flere forhold mot de samme angivelige ofrene og på samme tid, for ti år siden. Dette endrer ingenting, skrev Greenberg.

R. Kelly vil bli stilt for anklagene i retten torsdag neste uke.

Artisten har tidligere sagt at han nekter straffskyld for de ti punktene han ble tiltalt for i februar.

