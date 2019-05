Huawei utvider virksomheten i Afrika

NTB utenriks

Huawei ligger langt framme i utviklingen av såkalt 5G-teknologi, et felt som er kjernen i den kinesiske telekjempens konflikt med USA. Intensjonsavtalen omfatter også samarbeid på områder som skytjenester, kunstig intelligens og raske nettverk.

Amerikanske myndigheter frykter Huaweis teknologi har bakdører som kinesisk etterretningstjeneste kan bruke, en påstand det kinesiske selskapet avviser.

USA har forbudt offentlige etater å kjøpe selskapets produkter, et forbud Huawei går rettens vei for å forsøke å få opphevet. Som et svar på det amerikanske forbudet, har Kina opprettet en svarteliste over det de kaller upålitelige selskaper.

Fredagens avtale mellom Huawei og AU er oppfølging av en tidligere avtale som ble inngått i 2015.

– Dette samarbeidet vitner om fortsatt tillit mellom AU og Huawei, sier Philippe Wang, firmaets visepresident for Nord-Afrika.

