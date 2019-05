Trump langer ut mot Mueller

NTB utenriks

Presidenten beskyldte torsdag Mueller for å være en forutinntatt "never Trumper" som aldri skulle fått jobben som spesialetterforsker.

Videre hevdet Trump at Mueller hadde ønsket å få tilbake jobben som FBI-sjef, noe som ifølge nyhetsbyrået AP ikke er riktig. Mueller ledet det føderale politiet fram til 2013.

I tillegg antydet Trump at Muellers arbeid som leder av Russland-etterforskningen var preget av interessekonflikter.

- Et skittent ord

Kommentaren utenfor Det hvite hus kom etter at Mueller onsdag uttalte seg offentlig om etterforskningen for første gang. Mueller avviste at Trump var blitt renvasket for mistankene om at han forsøkte å hindre etterforskernes arbeid.

I etterkant av Muellers uttalelse har flere demokratiske politikere gjentatt kravet om at Trump må stilles for riksrett.

- Riksrett er et skittent, møkkete og avskyelig ord, sa Trump torsdag.

Innrømte russisk hjelp

Tidligere samme dag gjentok han sin påstand om at Russland-etterforskningen var en "heksejakt".

- Jeg hadde ikke noe å gjøre med at Russland hjalp meg med å bli valgt, skrev Trump på Twitter.

Da han etterpå møtte pressen utenfor Det hvite hus, hevdet han i stedet at Russland ikke hjalp ham å bli valgt i 2016. I stedet påsto han at Russland ville foretrukket at Hillary Clinton var blitt president.

En av spesialetterforsker Robert Muellers konklusjoner er at russiske myndigheter sto bak en kampanje for å bidra til at Trump vant presidentvalget i 2016. Etterforskerne fant ikke bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.

(©NTB)