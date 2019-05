Opposisjonen i Venezuela: Ingen enighet etter samtaler i Norge

NTB utenriks

– Møtet endte uten en avtale, heter det i en uttalelse fra opposisjonsleder Juan Guaidós representanter onsdag kveld. De sier følgende videre i uttalelsen:

– Vi har insistert på at mekling vil være nyttig for Venezuela når det er elementer som gjør det mulig å fortsette videre til en reell løsning.

I uttalelsen står det videre at de har opprettholdt sine krav om at Nicolás Maduro skal tre av som president, at de ønsker å etablere en overgangsregjering og arrangere et fritt valg.

Vil fortsette samarbeid

– Vi takker Norge for viljen til å prøve å finne en løsning for kaoset som vårt land lider av, sier Guaidós representanter videre.

De legger til at de er villige til å fortsette å samarbeide med Norge for å finne en løsning, samt Lima-gruppen og den internasjonale kontaktgruppen for Venezuela (ICG). De to sistnevnte skal holde et møte på ministernivå 3. juni i New York om situasjonen i Venezuela.

Representanter for regjeringen i Venezuela og representanter for opposisjonen har denne uken vært i Oslo for nye samtaler om den politiske og økonomiske krisen i landet.

Positive til løsning

Uttalelsen fra opposisjonen kommer ikke lenge at norsk UD sa i en uttalelse onsdag kveld at partene er positive til å finne en politisk løsning. Ifølge utenriksdepartementet har de diskutert tema som politikk, økonomi og valg.

UD oppfordret samtidig begge partene til å vise tilbakeholdenhet i sine kommentarer og uttalelser vedrørende prosessen, for å ivareta en prosess som kan lede til resultater.

Amerikansk UD har uttalt at «det eneste som er å diskutere med Maduro, er betingelsene rundt hans fratredelse».

Over 50 land har anerkjent opposisjonsleder Juan Guaidó som president. Det har ikke Norge.

