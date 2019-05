Marokko-rettssaken: Antatt hovedmann sier han angrer på drapene

NTB utenriks

– Da jeg ble arrestert, viste politiet meg den andre siden av IS. For å være ærlig så er jeg fortsatt forvirret. Jeg vet ikke om jeg fortsatt er tilhenger av IS. Jeg pleide å elske IS, men nå vet jeg ikke. Alt jeg vet er at jeg angrer på at jeg drepte de to turistene, sa Abdesamad El Joud under rettsmøtet torsdag, skriver VG.

Torsdagens rettsmøte mot de 24 tiltalte etter drapet på Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen er nå over. Rettssaken fortsetter 13. juni, melder en rekke medier.

Ueland (28) og Vesterager Jespersen (24) ble drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember.

Sverget IS-troskap

Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller medvirket til dem, en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

I en video sverger de fire hovedtiltalte troskap til ekstremistgruppa IS.

Torsdag har alle de fire som er tiltalt for drapshandlingen, forklart seg og erkjent straffskyld, ifølge TV 2.

I tillegg har en femte mann avgitt forklaring. Han er tiltalt for å ha gitt de fire mennene penger da de var på flukt etter drapene. Mannen nekter for dette.

Hjernevasket

Hafida Maksouai er forsvarer for de fire hovedtiltalte. Hun beskriver dem som lavt utdannede og hjernevaskede menn.

– De trodde de skulle komme til paradis. Først da de ble arrestert og fikk tid til å tenke, forsto de at de har gjort noe forferdelig, sa hun til TV 2 før rettsmøtet startet.

Den 25 år gamle gateselgeren Abdesamad El Joud er pekt ut som lederen av gruppen. Han har i avhør fortalt om tiden forut for drapene.

– De så på muligheten for å slutte seg til IS i Syria, men hadde ikke råd. Derfor ville de heller angripe en militærleir eller et kjøpesenter i Marokko. Til slutt bestemte de seg for å drepe uskyldige turister på fjelltur, sa hun.

Tilfeldige ofre

Bare en uke før drapene skal bestemte de seg for å gjennomføre angrep i Imlil-fjellene, og de tiltalte reiste dit bare fire dager før drapene fant sted.

I retten forklarte El Joud at de ved fire anledninger så seg ut andre ofre, men at de lot være å drepe disse. Med andre ord var det helt tilfeldig at det var Ueland og Vesterager Jespersen som ble drept.

Ifølge TV 2 vil rettssaken framover kun foregå på torsdager. Retten håper å være ferdig med de tiltaltes forklaringer i løpet av de neste to ukene, og det antas at rettssaken kan vare helt fram til september.

Erstatningskrav

Ifølge NRK har bistandsadvokaten til Louisa Vesterager Jespersens familie fremmet et stort erstatningskrav for de etterlatte.

– Jeg har ikke lov til å gå ut med beløpet, men det jeg kan si, er at det er stort. Kravet har vi allerede levert til retten, men det er hemmelig, sier han.

Bistandsadvokaten til Maren Uelands familie, Ragnar Falck Paulsen, opplyser til NTB at han fremdeles jobber med å få på plass en marokkansk advokat til familien.

Ifølge TV 2 har Uelands familie foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å be om erstatning, slik den danske familien har gjort.

