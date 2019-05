Assange for syk til å delta i rettsmøte

NTB utenriks

Assange sitter i Belmarsh-fengselet i London for å ha brutt britiske kausjonsbetingelser mens han var etterforsket for seksuelle overgrep i Sverige i 2012. Torsdag skulle han delta via videolink under et kort rettsmøte i domstolen Westminster Magistrates. Møtet dreide seg om prosedyrespørsmål rundt utleveringsbegjæringen.

– Assange er langt fra i god form, sa hans advokat Gareth Peirce til retten.

Før møtet startet, varslet Peirce at Assange var for syk til å delta på høringen via video fra fengselet, melder Reuters.

Dommer Emma Arbuthnot, som ledet torsdagens korte møte, la til i retten:

– Han er ikke i god form.

Det samme sa Assanges svenske advokat Per E. Samuelson tirsdag.

– Assange er i så dårlig form at det ikke går an å gjennomføre en normal samtale med ham, sa Samuelson til Upsala Nya Tidning, etter at han fredag i forrige uke tilbrakte to timer med Assange i fengselet. Assange var da blitt overført til sykeavdelingen.

WikiLeaks sendte også ut en melding torsdag der det ble uttrykt dyp bekymring for helsen hans.

USA og Sverige

– I løpet av de seks ukene i Belmarsh-fengselet har helsen hans fortsatt å forverre seg, og han har gått kraftig ned i vekt. Beslutningen fra fengselsmyndighetene om å overføre ham til fengselets sykeavdeling taler for seg selv, het det i uttalelsen.

Justisdepartementet i London kan ikke kommentere spesifikke innsatte i britiske fengsler, men en regjeringskilde opplyser at Assange spiser som normalt og får samme mat som de øvrige innsatte.

47 år gamle Assange soner en dom på 50 uker for brudd på kausjonsbetingelsene fra 2012. Overgrepsetterforskningen i Sverige ble senere henlagt, men gjenåpnet tidligere denne måneden. Sverige vil ha ham utlevert. Det vil også USA, som har tiltalt Assange for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

Assange avviser både de svenske og amerikanske anklagene.

Neste møte mandag

Utleveringsprosessen omtales som komplisert og kan vare i flere måneder, muligens flere år. Det er uklart hvilken av de to utleveringsbegjæringene som vil få forrang. Spørsmålet er til slutt ventet å havne på bordet til innenriksdepartementet i London, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dommer Emma Arbuthnot sa torsdag at et mer omfattende rettsmøte om utleveringsbegjæringen skal holdes 12. juni, og at det av hensyn til Assanges helse da kan komme til å bli flyttet til en domstol nærmere Belmarsh-fengselet.

Innen den tid skal tingretten i Uppsala i Sverige holde sitt eget rettsmøte om den svenske utleveringsbegjæringen. Det skjer mandag 3. juni. Samuelson ba denne uken tingretten om å utsette det kommende rettsmøtet i Uppsala av hensyn til Assanges helse, men tingretten avslo anmodningen og slo fast at forhandlingen skal holdes som planlagt.

